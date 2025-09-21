Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили: планирую нокаутировать Сэндхагена. И если он победит меня, буду рад за него

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил желание провести бой с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном в стойке. Бой Мераба и Кори состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием ивента.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Я глубоко уважаю Кори Сэндхагена как бойца и как человека. Каждый раз, когда я смотрю, как он отправляет в нокаут Фрэнки Эдгара, это вызывает у меня восторг. Он одержал победу над Марио Баутистой, доминировал над Чито Верой и отлично подрался с Петром Яном.

Кори опасен, его трудно остановить. Он мастерски владеет приёмами борьбы и грэпплинга, имеет хорошую выносливость, эффективно защищается от тейкдаунов и отлично передвигается в октагоне. Это будет захватывающий бой, и я с нетерпением жду возможности сразиться с ним.

Да, я рассчитываю на победу нокаутом, потому что сейчас упорно работаю над своей ударной техникой. Скорее всего, этот бой будет проходить в стойке. Однако этот бой пройдёт по правилам ММА, и мы должны быть готовы ко всему.

Я хочу сделать всё возможное, чтобы одержать победу, но независимо от результата я буду счастлив. Выложусь по полной в тренировочном лагере и в бою. Даже если он победит меня, я буду рад за него, потому что он отличный соперник и заслуживает всего самого лучшего», — приводит слова Двалишвили портал MMA News.

