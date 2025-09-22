«Я прямо сказал UFC, что хочу подраться с тобой в Бразилии». Гамрот обратился к Оливейре

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот вновь подтвердил готовность заменить представителя Азербайджана Рафаэля Физиева в поединке с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 261, который пройдёт 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Уважение Оливейре. Но я прямо сказал UFC, что хочу встретиться с тобой лицом к лицу на твоей родине. Это будет настоящий мастер-класс на земле. Я готов это доказать», — написал Гамрот на своей странице в социальной сети Х.

Последний поединок Матеуш провёл на турнире UFC on ESPN 68, который состоялся 1 июня. Тогда Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.