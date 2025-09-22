Скидки
«Рад знакомству!» Футболист Анатолий Трубин встретился с боксёром Александром Усиком

Голкипер «Бенфики» украинец Анатолий Трубин встретился с 38-летним непобеждённым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественником Александром Усиком.

«Когда в одном человеке сочетаются такие качества, как сила и доброта, это действительно победа. Я очень рад познакомиться с тобой!» — подписал фотографию Трубин, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Трубина

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча, в которых пропустил 28 голов.

Усик последний бой провёл 20 июля в Лондоне. Его противником был британец Даниэль Дюбуа. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

