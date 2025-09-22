Скидки
Российские самбисты завоевали 30 наград по итогам Кубка мира в Душанбе

В столице Таджикистана завершился Кубок мира по самбо, который впервые прошёл в Душанбе и собрал сильнейших спортсменов со всего мира.

Российская команда продемонстрировала высокие результаты, завоевав в общей сложности 30 медалей: 16 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовые. Первый день Кубка мира завершился для российских спортсменов 14 наградами, второй — 17. Россияне выступали в Душанбе под флагом Международной федерации самбо (FIAS). В соревнованиях приняли участие 178 самбистов из 12 стран.

Кубок мира по самбо — 2025 прошёл в два этапа: в июне в Ереване (Армения) и в сентябре в Душанбе (Таджикистан). Медали были разыграны в соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.

