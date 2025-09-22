Скидки
Шейн Мозли: Кроуфорд более разносторонний боец, чем Мейвезер

Шейн Мозли: Кроуфорд более разносторонний боец, чем Мейвезер
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Шейн Мозли высказался о непобеждённом соотечественнике Теренсе Кроуфорде (42-0, 31 KO).

«Я считаю, что Кроуфорд лучше [Флойда Мейвезера-младшего]. Я бы сказал, что он более разносторонний боец», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

