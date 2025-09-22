Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия показал, как тренирует реакцию
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия показал, как тренирует реакцию.

Грузинский боец продемонстрировал, как перехватывает падающие в случайном порядке палочки.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).

