Флойд Мейвезер прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Бывший чемпион мира в пяти весовых категория, а ныне член Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это хорошо для бокса, это было захватывающе и победил лучший. Износился ли Канело? Я не знаю. Бокс сильно изнашивает тело, возможно, так оно и есть, я не уверен», — приводит слова Мейвезера TMZ Sports.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.