Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: выиграю нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме

Макгрегор: выиграю нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз заявил о готовности принять участие на турнире организации в Белом доме, который, как ожидается, состоится в июле 2026 года.

«Предсказание от Мисти Мака. Макгрегор выиграет нокаутом, в первом раунде. Турнир UFC в Белом доме», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Ранее Майкл Чендлер подтвердил желание провести бой с Макгрегором на турнире в Белом доме.

Материалы по теме
Чендлер подтвердил желание провести бой с Макгрегором на турнире в Белом доме

Макгрегор поделился кадрами с тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android