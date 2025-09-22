Макгрегор: выиграю нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз заявил о готовности принять участие на турнире организации в Белом доме, который, как ожидается, состоится в июле 2026 года.

«Предсказание от Мисти Мака. Макгрегор выиграет нокаутом, в первом раунде. Турнир UFC в Белом доме», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Ранее Майкл Чендлер подтвердил желание провести бой с Макгрегором на турнире в Белом доме.

