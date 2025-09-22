«Думал, будет сложнее». Ковалёв объяснил, почему Кроуфорд удивил его в бою с Канело

Трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Перед боем я думал, что Кроуфорду будет сложнее выиграть, потому что это смена дивизиона. А когда вы поднимаетесь, то становитесь медленнее. Потому что вы тяжелее. Но Теренс провёл идеальное выступление. Он очень хорошо освоился в новом дивизионе, поздравляю его.

У него был великолепный план, оставаться на дистанции, что он и показал. Его контратаки были великолепны. А в 11-м и 12-м раундах он показал по-настоящему плотный бой, будто уличный боец (смеётся).

Был ли я удивлён, что Кроуфорд дрался с Канело вблизи? Нет, я не был удивлён. Я был удивлён, что Кроуфорд освоился в этом дивизионе. Он не нервничал. Он сделал всё, что планировал», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу Seconds Out.