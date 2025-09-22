Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Что это было?» Оскар де ла Хойя раскритиковал Канело за бой с Кроуфордом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Боже, как же меня подбивает сказать, что я говорил вам. Я предсказал бой Канело – Кроуфорд как чёртова гадалка. Ноги Канело были приклеены к канвасу, он бил воздух. Что это было, чёрт возьми?

Уважение Кроуфорду. Поднялся на три весовые категории и провёл прекрасный бой. Какое великолепное выступление. Как будто у ребёнка отобрали конфету. Он попросту игрался с Канело. Выставил его дураком. И прежде чем начать нести чушь о том, что Канело старый, вспомните, что Кроуфорд ещё старше. Это не оправдание», — написал де ла Хойя в социальных сетях.

