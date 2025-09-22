Скидки
Андре Уорд назвал свой счёт в бою Канело — Кроуфорд

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Андре Уорд прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Я отдал Канело четыре раунда. Я видел, как фанаты Канело заигрывали со мной перед боем, пытаясь создать шутку о том, что я отдаю Кроуфорду любой раунд. Я это заметил, но не стал комментировать. Вы недооцениваете мой профессионализм и честность. Я не отдавал Кроуфорду каждый раунд, я оставался посредине, как и должно быть», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу All The Smoke Fight.

Эвандер Холифилд оценил победу Кроуфорда над Саулем Альваресом
