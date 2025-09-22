Исраил Мадримов оценил шансы Кроуфорда в поединке с Биволом

Бывший чемпион мира узбекистанец Исраил Мадримов, встречавшийся в ринге с Теренсом Кроуфордом, высказался о потенциальном поединке американца с россиянином Дмитрием Биволом.

«Думаю, если Теренс захочет подняться [в весе], это будет слишком. Слишком большой вес и разница. Отлично зная стиль Бивола, я понимаю, что это будет совсем другая история.

С Биволом не получится подраться, вы не сможете ударить его в ответ так, как Канело. У него блестящий любительский стиль. Как по мне, это слишком», — сказал Мадримов интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее Бивол прокомментировал победу Кроуфорда над Саулем Альваресом.