Главная Бокс/ММА Новости

«Вот почему они добиваются успеха». Кормье высказался о Хабибе и Махачеве

«Вот почему они добиваются успеха». Кормье высказался о Хабибе и Махачеве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о звёздных россиянах Хабибе Нурмагомедове и Исламе Махачеве.

«В 2013 году Хабиб, Ислам и Мамедов пришли к нам в зал. И все сразу поняли, что они особенные. Они невероятно много работают на тренировках. Но у них нет другого выбора.

Для нас это выбор. Ты можешь стать чемпионом мира или найти другую работу, чтобы заработать для своей семьи. Но эти ребята не такие. Они обязаны добиваться успеха. И когда они это делают, то меняют жизнь своих семей и близких. Вот почему они добиваются успеха», – сказал Кормье в интервью YouTube-каналу FunkMasterMMA.

