Главная Бокс/ММА Новости

«Мир будет рад». Сергей Ковалёв выступил за организацию боя Кроуфорд — Бивол

«Мир будет рад». Сергей Ковалёв выступил за организацию боя Кроуфорд — Бивол
Трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв выступил за организацию поединка между соотечественником Дмитрием Биволом и американцем Теренсом Кроуфордом.

«Кого бы я хотел увидеть следующим против Кроуфорда? Бивола! Было бы очень интересно увидеть этот бой. Я болею за обоих. Поединок покажет, кто является лучшим, давайте устроим этот бой. Я считаю, что мир будет рад увидеть его», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее экс-чемпион мира узбекистанец Исраил Мадримов оценил шансы Кроуфорда в поединке с Биволом.

