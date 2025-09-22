Ронда Роузи показала, как набрала форму после рождения ребёнка

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы американка Ронда Роузи опубликовала видео с тренировкой.

«От восьми недель после рождения ребёнка, после восьми лет перерыва в MMA, до восьми месяцев после родов и возвращения любви к этому спорту», — написала Роузи в социальных сетях.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC, где становилась чемпионкой в женском легчайшем весе (до 61 кг). Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

