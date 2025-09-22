Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи показала, как набрала форму после рождения ребёнка

Ронда Роузи показала, как набрала форму после рождения ребёнка
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы американка Ронда Роузи опубликовала видео с тренировкой.

«От восьми недель после рождения ребёнка, после восьми лет перерыва в MMA, до восьми месяцев после родов и возвращения любви к этому спорту», — написала Роузи в социальных сетях.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC, где становилась чемпионкой в женском легчайшем весе (до 61 кг). Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Материалы по теме
Ронда Роузи ответила, готова ли выступить на турнире UFC в Белом доме

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сделала татуировку в честь всех своих побед смешанных единоборствах:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android