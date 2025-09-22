Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Американский боец UFC Кертис Блэйдс высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я не смотрел достаточно боёв Маддалены, видел только два его последних поединка. Склоняюсь к победе Ислама, я видел, как он справляется с трудностями. И он всегда демонстрирует высочайший уровень», — сказал Блэйдс в интервью Джеймсу Линчу.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Ислам Махачев отрабатывает ударную технику перед боем на UFC 322: