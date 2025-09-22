Скидки
«Делала всё, чтобы не описаться». Роузи — о возвращении к тренировкам ММА

Бывшая чемпионка UFC и рестлер, а ныне член Зала славы промоушена Даны Уайта американка Ронда Роузи прокомментировала выложенный в социальных сетях видеоролик со своих тренировок ММА.

«Первая часть — моя первая тренировка с тренером. Это было очень неловко, потому что я испытывала сильнейшее стеснение, что мои навыки очень испортились. И, если честно, я делала всё возможное, чтобы не описаться, пока избиваю грушу, так как после родов прошло очень мало времени. Вторая часть ролика — вчерашний день.

Я никогда ещё так не веселилась и не улыбалась во время тренировки, как в тот момент. Последние шесть месяцев — фантастический кайф! Безусловно, во мне преобладает чувство, что пространство для роста ещё есть, но теперь, когда ничего в этом мире не оказывает на меня давления — ничто меня не сдерживает», — написала Роузи в социальных сетях.

