Бокс/ММА

Звезда ММА сломала руку, пока проводила удушающий на сопернице

Аудио-версия:
Бразильская спортсменка и представительница смешанных единоборств Аманда Мацца во время поединка на турнире по бразильскому джиу-джитсу CFFC: BJJ 15 сломала руку, пытаясь провести удушающий приём на американке Эмили Хансен.

Испуганная Хансен поворачивается к шокированной Мацце

Фото: Кадр из трансляции

В первом раунде Мацца зашла своей оппонентке за спину, повалив ту на настил, и вышла на удушающий. В один из моментов, пока она пыталась на давить на подбородок Хансен, в эфире раздался хруст, который испугал обеих спортсменок. Изначально Эмили и Аманда были уверены в том, что Хансен сломала челюсть, но позже, когда они решили продолжить схватку, бразильянка схватилась за руку, а рефери остановил поединок, в то время как на ринг была вызвана бригада врачей.

Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Хансен. Для Мацци это поражение стало вторым подряд и четвёртым в карьере за девять поединков.

