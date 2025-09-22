Двукратный олимпийский чемпион проведёт бой в России

Российский боксёр Виталий Кудухов (7-3, КО 3) 6 октября в Санкт-Петербурге встретится с двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Азии Баходиром Джалоловым (15-0, КО 14). Этот восьмираундовый поединок в тяжёлом весе пройдёт в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.PRO 10.

Джалолов в последний раз выходил на ринг в апреле, когда единогласным решением судей победил Игоря Шевадзуцкого. Джалолов впервые в своей профессиональной карьере будет боксировать в России. Боксёр ранее выступал в США, Узбекистане, Казахстане, Мексике, ОАЭ. Последний бой Кудухова прошёл в августе в Екатеринбурге, когда он единогласным решением судей уступил Вартану Арутюняну.

В главном поединке турнира IBA.PRO 10 встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5). В соглавном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4).

Полный кард турнира IBA.PRO 10 в Санкт-Петербурге:

— До 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2-0, КО 1, Россия) – Джума Кийо (7-1, КО 3, Танзания);

— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия) — Раттавут Тонгарам (10-4, КО 8, Таиланд);

— До 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5-0, КО 1, Россия) — Лина Касвека (9-2, КО 4, Замбия);

— До 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2-0 в IBA.PRO, Россия) — Саджад Мехраби (6-5-2, КО 4, Иран);

— До 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия) – Некруз Салимов (1-0, КО 1, Таджикистан);

— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2-0, КО 1, Россия) – Хикматилло Улмасов (4-0, КО 4, Узбекистан);

— До 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов – Камариддин «Камил Карате» Хасанов;

— До 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15-1, КО 9, Россия) — Чарльз Шинима (19-2, КО 13, Намибия);

— свыше 90,7 кг, 8 раундов: Баходир Джалолов (15-0, КО 14, Узбекистан) – Виталий Кудухов (7-3, КО 3, Россия);

— до 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) — Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4);

— свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19-2, КО 14, Россия) и Мурад Халидов (10-0, КО 5, Россия).

Турнир IBA.PRO 10 будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.