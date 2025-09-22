Скидки
Фото: Махачев встретился с легендарным рестлером и бойцом Фраем

Фото: Махачев встретился с легендарным рестлером и бойцом Фраем
33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с легендарным 59-летним легендарным бойцом смешанных боевых искусств, рестлером и актёром Доном «Хищником» Фраем.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фрай является одним из ранних представителей ММА. Несмотря на свои ранние победы и достижения в промоушене UFC, он ушёл из ММА в 1997 году, чтобы продолжить карьеру в реслинге в New Japan Pro-Wrestling (NJPW), и быстро стал одним из ведущих хилов компании. В 2002-м его бой с Ёсихиро Такаямой был признан лучшим изданием Wrestling Observer Newsletter.

Свой следующий поединок Махачев проведёт с Джеком Делла Маддаленой.

