Бокс/ММА

Сириль Ган комплиментарно отозвался о Томе Аспиналле перед очным поединком
35-летний французский профессиональный боец смешанных единоборств Сириль Ган, представляющий тяжёлую весовую категорию, комплиментарно отозвался о 32-летнем действующем чемпионе дивизиона англичанине Томе Аспиналле.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Том Аспиналл — представитель нового поколения, он крутой парень, он действительно хороший боец, всесторонне развитый. Это будет красивый поединок. У него будет своя тактика, у меня — своя», — сказал Ган в эфире на канале TNT.

Поединок Аспиналла и Гана возглавит кард UFC 321.

В последнем поединке, который прошёл в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

