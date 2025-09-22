Скидки
Бокс/ММА Новости

Сусуркаев провёл спарринг с де Риддером перед поединком на UFC 322

Комментарии

24-летний непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев провёл спарринг с пятым номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландцем Ренье де Риддером.

Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Свой дебют в промоушене Даны Уайта Байсангур совершил на турнире UFC 317, одолев болевым Эрика Нолана.

Оппонентом Сусуркаева на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке, станет американский атлет Эрик Макконико.

Комментарии
