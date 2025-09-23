Скала рассказал, как настаивал на настоящих ударах на съёмках фильма про бойца ММА Керра

Легендарный рестлер промоушена WWE и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, как настаивал на настоящих ударах на съёмках фильма «Крушащая машина» про бойца ММА Майка Керра.

«Это было похоже на то, как если бы вас несколько раз ударил настоящий боец. Затем, в трейлере есть этот момент, когда я стою на коленях, смотрю наверх и выгляжу ошеломлённым – я реально оказался в нокдауне. В моей голове уже звенел гонг, и Бенни [Сэфди — режиссёр фильма] сказал: «Подожди, оставайся на месте». В то время я видел три головы Бенни Сэфди и 15 голов Марка Керра. Мы хотели дать этому фильму аутентичность, Марк – тот, кто пережил громкое поражение, когда он не мог двигаться на ринге и его трясло. Когда вы видите это в документальном фильме «Первый» или смотрите бои Керра на YouTube, то самое трогательное, это тот момент, когда Марк потрясён, его глаза открыты — он смирился с поражением. Он не в нокауте, он получает удары коленом в живот и в грудную клетку, но он не сдастся и не постучит.

Бенни сказал: «Я бы никогда не хотел видеть тебя в этих сценах драк. У нас отличный дублёр. У нас их двое. Я бы с удовольствием просто использовал тебя для камер». И я знаю, что это значило. В конце той сцены нам просто пришлось объяснить нашему партнёру по съёмкам, который боксёр, что он не должен притворяться. Я сказал ему: «Эй, брат, ты сдерживаешь удары. Ты должен бить по-настоящему». Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Бенни не отводит камеру, это конец фильма. Ты знаешь, что действительно произошло с Марком. Ты должен бить по-настоящему, просто не бей меня сюда — сломаешь мне челюсть. Не бей в висок — убьёшь. Однако можешь ударить сюда, в скулу». Он сказал: «Я не собираюсь этого делать». Я ему: «Мне надо, чтобы ты меня ударил». Он в ответ: «Я тебя уважаю, но не буду». Тогда я позвал Бенни, который объяснил ему: «Ты должен бить, потому что камера снимает крупно этот эпизод», — приводит слова Джонсона издание MMAJunkie.