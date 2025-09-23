Скидки
Хабиб Нурмагомедов поздравил Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч»

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«Дембеле — лучший. Поздравляю», — написал Хабиб на личной странице в одной из социальных сетей, прикрепив совместное фото с французом и российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым с финала Лиги чемпионов-2024/25.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

