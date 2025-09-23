Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

На «Чемпионате» вышел второй выпуск боксёрского блога Алексея Дронова

На «Чемпионате» вышел второй выпуск боксёрского блога Алексея Дронова
Комментарии

Известный российский тяжеловес Алексей Дронов опубликовал второй выпуск своего боксёрского блога на «Чемпионате». Второй выпуск можно прочитать здесь. С первой частью можно ознакомиться тут.

Напомним, в последнем поединке Дронов нанёс поражение американцу Джоэлю Кодлу нокаутом в четвёртом раунде в рамках турнира в Орландо (США), который прошёл в ночь на 19 июля. Этот бой стал для Дронова вторым восьмираундовым рейтинговым в карьере.

Таким образом, 23-летний Дронов одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге, шести из которых он добился досрочно. До того в его карьере были только шестираундовые поединки, за исключением дебюта, который был рассчитан на четыре раунда.

Материалы по теме
Почему аллигаторы не опасны и что с преступностью в Майами? Блог боксёра Дронова
Эксклюзив
Почему аллигаторы не опасны и что с преступностью в Майами? Блог боксёра Дронова

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android