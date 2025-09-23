На «Чемпионате» вышел второй выпуск боксёрского блога Алексея Дронова

Известный российский тяжеловес Алексей Дронов опубликовал второй выпуск своего боксёрского блога на «Чемпионате». Второй выпуск можно прочитать здесь. С первой частью можно ознакомиться тут.

Напомним, в последнем поединке Дронов нанёс поражение американцу Джоэлю Кодлу нокаутом в четвёртом раунде в рамках турнира в Орландо (США), который прошёл в ночь на 19 июля. Этот бой стал для Дронова вторым восьмираундовым рейтинговым в карьере.

Таким образом, 23-летний Дронов одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге, шести из которых он добился досрочно. До того в его карьере были только шестираундовые поединки, за исключением дебюта, который был рассчитан на четыре раунда.

Наиболее титулованный боксёр: