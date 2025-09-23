Скидки
Диего Лопес готов заменить Рафаэля Физиева и выйти на бой с Чарльзом Оливейрой

Бразильский боец UFC Диего Лопес заявил, что готов заменить азербайджанца Рафаэля Физиева и встретиться в октагоне с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC Rio, если ему поступит соответствующее предложение. По словам бойца, он не станет отказываться от такого шанса и согласится на бой без сомнений.

«Конечно, почему бы и нет? Я бы принял этот бой, особенно учитывая, что Чарльз — легенда. Как я всегда говорю: я никогда не отказываюсь от поединка. Если сочтут, что я подходящий соперник, и позвонят мне — я соглашусь без раздумий», — приводит слова Лопеса Championship Rounds.

Ранее в команде Сен-Дени ответили, выйдет ли Бенуа на замену Физиеву в бою с Оливейрой.

