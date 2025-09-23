Кормье заявил, что Веласкес стал бы величайшим тяжеловесом в истории UFC без травм

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что его коллега и партнёр по команде двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес мог бы стать сильнейшим бойцом в истории тяжёлого дивизиона, если бы его карьера не была омрачена травмами.

«Кейн был лучшим. Я никогда не видел ничего подобного. И до сих пор не вижу. Его подход к тренировкам, его технический арсенал, его способности. Он, действительно, умел всё.

Если бы у него не было всех этих травм, он, без сомнения, стал бы величайшим тяжеловесом за всю историю. Никто не смог бы его победить», — приводит слова Кормье talkSPORT.