Раисов выразил готовность заменить Физиева в бою с Оливейрой

Бывший чемпион ACA Юсуф Раисов заявил о желании выйти на замену Рафаэлю Физиеву в поединке против Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт 12 октября в Рио-де-Жанейро.

«Я всегда готов, всегда тренируюсь. Стараюсь держать себя в оптимальной физической форме. Когда есть такой опыт бойцовский, подготовка не является такой тяжёлой. Понимаю, что есть риски, но считаю, что они оправданы. Против Чарльза я бы работал на всех этажах. Он хороший боец, но не считаю, что он лучше меня. Я уважаю своих коллег, которые ведут себя достойно. Но как боец считаю, что я лучше», – приводит слова Раисова MMA Metaratings.