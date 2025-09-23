Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Раисов выразил готовность заменить Физиева в бою с Оливейрой

Раисов выразил готовность заменить Физиева в бою с Оливейрой
Комментарии

Бывший чемпион ACA Юсуф Раисов заявил о желании выйти на замену Рафаэлю Физиеву в поединке против Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт 12 октября в Рио-де-Жанейро.

«Я всегда готов, всегда тренируюсь. Стараюсь держать себя в оптимальной физической форме. Когда есть такой опыт бойцовский, подготовка не является такой тяжёлой. Понимаю, что есть риски, но считаю, что они оправданы. Против Чарльза я бы работал на всех этажах. Он хороший боец, но не считаю, что он лучше меня. Я уважаю своих коллег, которые ведут себя достойно. Но как боец считаю, что я лучше», – приводит слова Раисова MMA Metaratings.

Материалы по теме
Диего Лопес готов заменить Рафаэля Физиева и выйти на бой с Чарльзом Оливейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android