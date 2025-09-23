UFC 320: полный кард участников турнира 5 октября 2025 года

5 октября 2025 года на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 320 с участием бойцов из разных стран. В главных поединках за титулы встретятся Магомед Анкалаев и Алекс Перейра в полутяжёлом весе, а также Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген в легчайшем весе. Помимо этого, в карде заявлены несколько боёв в различных весовых категориях, включая средний и полулёгкий вес. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом грядущего мероприятия.

UFC 320. Кард турнира

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;

Иржи Прохазка — Халил Раунтри;

Джош Эмметт — Юсеф Залал;

Абус Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард:

Атеба Готье — Оззи Диаз;

Эдмен Шахбазян — Андре Муниз;

Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;

Даниэль Сантос — Ю Сан Ю;

Мэйси Чиассон — Яна Сантос;

Патчи Микс — Якоб Виклаж;

Пуна Сориано — Николай Веретенников;

Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;

Вероника Харди — Броган Уолкер.