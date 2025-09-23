Скидки
В Нью-Йорке прошла официальная битва взглядов Дэвиса и Пола перед показательным боем

22 сентября, в Нью-Йорке состоялась битва взглядов между Джервонтой «Танком» Дэвисом и Джейком «Золотым петухом» Полом. Дуэль прошла перед их показательным боем, который запланирован на 14 ноября в Майами.

Поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по 3 минуты с использованием 12-унциевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, и победитель будет объявлен, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

Джервонта Дэвис известен как профессиональный боксёр в лёгком и суперлёгком весе. Джейк Пол — YouTube-блогер, который активно участвует в профессиональных боксёрских поединках.

