Бокс/ММА

Чарльз Оливейра отказался от боя с Матеушем Гамротом на UFC Rio

Чарльз Оливейра отказался от боя с Матеушем Гамротом на UFC Rio
Комментарии

Бывший чемпион UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра снял кандидатуру на бой с Матеушем Гамротом, который должен был состояться на турнире UFC Rio. Бразильский боец заявил, что за две недели до поединка ему пришлось бы полностью менять подготовку, а это слишком сложно.

«Я был сосредоточен на бойце, который приходит из ударной школы. За две недели до боя мне приходится полностью менять весь план подготовки. Это очень сложно. Я не хочу, чтобы меня сняли с турнира, но это совершенно другой стиль по сравнению с тем, к которому я готовился последние два месяца. Гамрот – хороший соперник, он борец и грэпплер, но это совсем другой стиль, и его нужно понимать и строить к нему план», – приводит слова Оливейры Left Hook Club.

