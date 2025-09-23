Джейк Пол обвинил Джервонту Дэвиса в насилии над женщинами

Американский блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал обвинения в домашнем насилии против своего будущего соперника, чемпиона WBA в лёгком весе Джервонты «Танка» Дэвиса. Выставочный бой между ними запланирован на 15 ноября, и Пол высказался о прошлых инцидентах Дэвиса в присутствии СМИ в Нью-Йорке.

«Джервонта, ты чёртов клоун. Любой мужчина, который поднимает руку на женщину, – клоун», – заявил Пол во время пресс-конференции.

Ранее, в июле 2025 года, Дэвис был арестован по обвинению в домашнем насилии: его бывшая девушка утверждала, что он ударил её по затылку и дал пощёчину. Это был уже второй арест боксёра по подобным обвинениям: в феврале 2020 года он явился в полицейский участок после конфликта с матерью своего ребёнка.