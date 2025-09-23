Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол обвинил Джервонту Дэвиса в насилии над женщинами

Джейк Пол обвинил Джервонту Дэвиса в насилии над женщинами
Комментарии

Американский блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал обвинения в домашнем насилии против своего будущего соперника, чемпиона WBA в лёгком весе Джервонты «Танка» Дэвиса. Выставочный бой между ними запланирован на 15 ноября, и Пол высказался о прошлых инцидентах Дэвиса в присутствии СМИ в Нью-Йорке.

«Джервонта, ты чёртов клоун. Любой мужчина, который поднимает руку на женщину, – клоун», – заявил Пол во время пресс-конференции.

Ранее, в июле 2025 года, Дэвис был арестован по обвинению в домашнем насилии: его бывшая девушка утверждала, что он ударил её по затылку и дал пощёчину. Это был уже второй арест боксёра по подобным обвинениям: в феврале 2020 года он явился в полицейский участок после конфликта с матерью своего ребёнка.

Материалы по теме
В Нью-Йорке прошла официальная битва взглядов Дэвиса и Пола перед показательным боем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android