Шон О’Мэлли сказал, при каких условиях готов провести бой в Белом доме

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что может выйти на бой в Белом доме, если сложатся определённые обстоятельства. Речь идёт о возможной встрече с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном, если тот победит Мераба Двалишвили, а сам О’Мэлли успешно проведёт следующий поединок.

«Я хотел бы оказаться в этом карде. Если Кори победит Мераба, а я разберусь со следующим соперником, мы можем подраться. Но в любом случае я хочу драться в течение следующих четырёх или пяти месяцев», – сказал Шон О’Мэлли на своём YouTube-канале.