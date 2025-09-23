Джейк Пол заявил о готовности к бою с Джервонтой Дэвисом и возможном нокауте

Блогер и боксёр Джейк Пол готовится к предстоящему бою с непобеждённым чемпионом мира по лёгкому весу Джервонтой «Танком» Дэвисом. Несмотря на выставочный статус поединка, Пол уверен, что сможет завершить бой нокаутом.

«Я знаю, что это самый трудный бой в моей карьере. Он непобеждённый и очень опытный боксёр, обладающий навыками высочайшего уровня. Входит в топ-5 лучших боксёров вне зависимости от веса. Так что я должен быть лучшей версией самого себя. Я знаю, насколько он быстрый и сильный. Физически я сильнее и более атлетичен – в этом моё преимущество, но во всём остальном он меня превосходит. Я полностью сосредоточен, чувствую себя потрясающе и готов показать отличное выступление в самом большом поединке 2025 года. Танк будет единственным боксёром в ринге, которому придётся выживать. Я собираюсь расстроить многих людей, потому что я вырублю этого парня, и, вероятно, это будет самый вирусный нокаут в истории бокса», — приводит слова Пола TMZ Sports.