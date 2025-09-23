Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис уверен, что Джейк Пол не сможет его одолеть в показательной встрече

Джервонта Дэвис уверен, что Джейк Пол не сможет его одолеть в показательной встрече
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира по лёгкому весу американец Джервонта «Танк» Дэвис заявил, что не видит угрозы со стороны блогера и боксёра Джейка Пола в их показательном бою, который пройдёт 14 ноября.

«Я намного быстрее его. Он намного сильнее и крупнее, но мы все знаем, что высокому боксёру бывает трудно против низкорослого. Он приличный боксёр и продержится пару раундов, но, как только станет жарко, вы все знаете, что будет», — приводит слова Дэвиса The Sun.

Джейк Пол заявил о готовности к бою с Джервонтой Дэвисом и возможном нокауте. Блогер и боксёр уверен, что способен завершить бой с Дэвисом нокаутом.

