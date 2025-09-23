Скидки
Бокс/ММА

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры?
Комментарии

В ночь с 4 на 5 октября мск состоится поединок, в котором встретятся действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе российский боец Магомед Анкалаев и представитель Бразилии Алекс Перейра. Этот поединок будет вторым между бойцами.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: как закончится реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры?

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

Комментарии
