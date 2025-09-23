Экс-боец UFC Денис Тюлюлин проведёт дебютный бой на голых кулаках

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин дебютирует в турнире по борьбе на голых кулаках 31 октября в Москве. Поединок пройдёт на «ЦСКА-Арене» в рамках соревнований IBA Bare Knuckle II и станет одним из главных событий шоу: в средней весовой категории Тюлюлин встретится с представителем Узбекистана, чемпионом лиги «ММА-Серия» Бобуром Курбоновым. Поединок пройдёт по профессиональным правилам кулачного боя — три раунда по две минуты.

Последний поединок Тюлюлин провёл 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби против американца Седрика Дюма. Бой завершился победой Дюма единогласным решением судей. Курбонов ранее выступал и побеждал в лигах HFC, ACB, Alash Pride FC, UAE Warriors и других, на его счету 13 побед в 20 профессиональных поединках.