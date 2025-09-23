Гаджиев предложил по 25 млн рублей Дзюбе и Смолову за возможный бой

Глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил о готовности заплатить по 25 млн рублей футболистам Артёму Дзюбе и Федору Смолову за участие в поединке. По его словам, проект сложно реализовать из-за высокой стоимости спортсменов.

«Готов заплатить им по 25 млн рублей плюс расходы на организацию. Такие ребята действительно дорого стоят. По $ 300 тыс. я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по $ 1 млн. Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю – у них всё, что они хотят от жизни, есть. Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определённый уровень. Футболисты, особенно такие топовые, физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально. Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации — это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться – мы это за четыре месяца сделаем», — приводит слова Гаджиева «Спорт-экспресс».