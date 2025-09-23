Бенавидес: под моим давлением Кроуфорд сломался бы

Непобеждённый обладатель титула WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес высказался о победе американца Теренса Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Их поединок состоялся 14 сентября и завершился в пользу Теренса единогласным решением судей.

«Скоро вернусь во второй средний вес. И кто тогда будет настоящим абсолютным чемпионом? Под моим давлением Кроуфорд сломался бы, как и все остальные.

Кроуфорд поймал Альвареса на спаде — с тяжёлыми ногами и сомнительной выдержкой. Это не победа над тем Канело, которого мы знали. Если Теренс хочет называться величайшим, то ему нужно драться с кем-то в расцвете сил, а не с соперником в прощальном туре», – приводит слова Бенавидеса портал Boxingnews24.