Главная Бокс/ММА Новости

«Давай без отмаз». Гамрот высмеял отказ Оливейры драться с ним

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот высмеял отказ 35-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейры принимать бой с ним на коротком уведомлении.

«Лев удерживает рекорд по досрочным победам на земле в истории UFC, но боится выйти против грэпплера? Ты провёл полный тренировочный лагерь, а у меня совсем не было времени на подготовку. Давай без отмаз», – написал Гамрот на своей странице в социальной сети Х.

Изначальным соперником Чарльза должен был стать представитель Азербайджана Рафаэль Физиев, однако Атаман был вынужден сняться с боя из-за травмы.

