«Это самый важный фактор». Кормье объяснил, почему Макгрегор возобновит карьеру в ММА

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт возможного возвращения в октагон популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Самый важный фактор, который может подтолкнуть Конора Макгрегора к возвращению в октагон, — это утрата доверия со стороны фанатов. Часть его былой славы начинает меркнуть. Не обязательно, чтобы он одержал крупную победу. Достаточно просто организации боя с его участием, который привлечёт внимание к его персоне. Я считаю, что он возвращается не из желания соревноваться. Он осознаёт, что люди больше не просто интересуются его бизнесом, а хотят увидеть его в деле», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.