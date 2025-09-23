Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это самый важный фактор». Кормье объяснил, почему Макгрегор возобновит карьеру в ММА

«Это самый важный фактор». Кормье объяснил, почему Макгрегор возобновит карьеру в ММА
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт возможного возвращения в октагон популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Самый важный фактор, который может подтолкнуть Конора Макгрегора к возвращению в октагон, — это утрата доверия со стороны фанатов. Часть его былой славы начинает меркнуть. Не обязательно, чтобы он одержал крупную победу. Достаточно просто организации боя с его участием, который привлечёт внимание к его персоне. Я считаю, что он возвращается не из желания соревноваться. Он осознаёт, что люди больше не просто интересуются его бизнесом, а хотят увидеть его в деле», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
Главный «ждун» UFC счастлив. Макгрегору снова нужен бой с Чендлером
Главный «ждун» UFC счастлив. Макгрегору снова нужен бой с Чендлером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android