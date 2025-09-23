Скидки
Усик оценил бой Кроуфорд — Канело

Усик оценил бой Кроуфорд — Канело
38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик оценил поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом и 35-летним именитым мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Они провели бой 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Это был невероятный поединок. Да, я хотел съездить и посмотреть его. Я общался с обоими ребятами — и с Кроуфордом, и с Саулем», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Exceed Boxing.

Благодаря этой победе Теренс стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.

