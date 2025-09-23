Скидки
Бокс/ММА

Магомед Исмаилов: я в 17 лет размазал бы сегодняшнего Белаза по полу

Комментарии

39-летний именитый боец смешанных единоборств россиянин Магомед Исмаилов поддел чемпиона RCC в среднем весе белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, отметив, что смог бы его победить даже в 17 лет.

«Первое — этому 17-летнему парнишке очень не нравится, когда вы называете меня химиком! А лично я — не против. Второе — как сейчас помню этот момент, когда меня фотографировали, и даже помню свои мысли, я и представить не мог, что меня будут называть химиком!)) А ещё больше не мог представить, что скажу это: «Я самый главный химик в стране». И да, этот 17-летний парнишка размазал бы по полу сегодняшнего Белаза», — подписал Исмаилов, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Исмаилова

