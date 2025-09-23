«Набью тебе морду на «Сантьяго Бернабеу», это помойка». Пимблетт оставил послание Топурии

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт оставил резкое послание непобеждённому 28-летнему действующему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илие Топурии, заявив о желании провести с ним поединок на культовом стадионе «Сантьяго Бернабеу» — домашней арене мадридского «Реала».

«Хочу подраться с Илией, и неважно где. Я бы с удовольствием приехал на «Сантьяго Бернабеу» и набил тебе морду перед твоими фальшивыми соотечественниками, потому что ты на самом деле немец. «Бернабеу» — это помойка», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.