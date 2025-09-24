Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра проведёт следующий бой против Матеуша Гамрота в Бразилии

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра проведёт следующий поединок против восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг поляка Матеуша Гамрота на турнире UFC Fight Night 261, который состоится 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Их бой станет главным событием вечера. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Оливейра на профессиональном уровне стал выступать с марта 2008 года. Чарльз имеет на своём счету 35 побед, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Последний поединок Матеуш провёл на турнире UFC on ESPN 68, который состоялся 1 июня. Тогда Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.

