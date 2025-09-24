Скидки
Джейк Пол и Джервонта Дэвис толкнули друг друга на второй пресс-конференции

23 сентября, в Нью-Йорке состоялась вторая пресс-конференция между непобеждённым чемпионом мира в лёгком весе Джервонтой «Танком» Дэвисом и блогером и боксёром Джейком «Золотым петухом» Полом перед предстоящим боем, который запланирован на 14 ноября.

В время пресс-конференции боксёры толкнули друг друга.

Фото: Соцсети MMA Junkie

Напомним, поединок пройдёт в промежуточном весе до 195 фунтов (88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по 3 минуты с использованием 12-унциевых перчаток. Показательный бой будет оцениваться тремя боковыми судьями, и победитель будет объявлен, однако результат не войдёт в официальный рекорд спортсменов.

