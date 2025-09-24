Стали известны правила выставочного боя между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом

Промоутерская компания Most Valuable Promotions, которая занимается организацией выставочного боя между боксёром-блогером Джейком Полом и непобеждённым чемпионом мира по версии WBA-super в лёгкой весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом, опубликовала правила предстоящего боя.

Поединок пройдёт в весе до 195 фунтов (88,5 кг) и формате из 10 трёхминутных раундов. Если бой не завершится досрочно, победителя определят трое судей. При этом участники поединка будут использовать перчатки в 12 унций.

Отметим, что Дэвис в своих официальных боях использует перчатки в 8 унций, в то время как Пол обычно применял перчатки в 10 унций, за исключением поединка с Майком Тайсоном (14 унций).

Выставочный бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом пройдёт в Майами (США, штат Флорида) 14 ноября.

