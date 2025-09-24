Скидки
Сэндхаген заявил о готовности к реваншам с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген заявил о готовности к реваншам с россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Я не хочу снова драться с Умаром и Петром Яном на Ближнем Востоке. Я хочу драться с ними здесь, в Штатах. С нетерпением жду возможности провести эти два реванша», — сказал Сэндхаген в интервью New York Post.

Напомним, 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) Сэндхаген сразится за титул с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили.

Ранее Двалишвили заявил о готовности нокаутировать Сэндхагена на UFC 320.

