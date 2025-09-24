Скидки
Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев объяснил отказ от боя с Чарльзом Оливейрой в Бразилии

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев прокомментировал отказ от поединка с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который должен был состояться 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио‑де‑Жанейро (Бразилия).

«Многие спрашивают меня, что и случилось, почему я отказался от боя. Я снова травмировал колено, но, к счастью, операция не нужна. Однако я не могу выкладываться на сто процентов, не могу работать, не могу бороться и не могу спарринговать. Прямо сейчас мне нужна пара месяцев на восстановление, прежде чем вернуться к боям», — сказал Физиев в социальных сетях.

