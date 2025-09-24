Оливейра прокомментировал согласие Гамрота подраться с ним на коротком уведомлении

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал анонс поединка с поляком Матеушем Гамротом, который состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако азербайджанец отказался от выступления из-за травмы ноги.

«Рад, что остаюсь участником турнира в Рио-де-Жанейро. Должен сказать спасибо Матеушу Гамроту, изъявившему желание сразиться со мной. Все остальные были готовы только болтать ради хайпа. Мы устроим отличный поединок», — сказал Оливейра в социальных сетях.