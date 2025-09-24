Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра прокомментировал согласие Гамрота подраться с ним на коротком уведомлении

Оливейра прокомментировал согласие Гамрота подраться с ним на коротком уведомлении
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал анонс поединка с поляком Матеушем Гамротом, который состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако азербайджанец отказался от выступления из-за травмы ноги.

«Рад, что остаюсь участником турнира в Рио-де-Жанейро. Должен сказать спасибо Матеушу Гамроту, изъявившему желание сразиться со мной. Все остальные были готовы только болтать ради хайпа. Мы устроим отличный поединок», — сказал Оливейра в социальных сетях.

Материалы по теме
Официально
Чарльз Оливейра проведёт следующий бой против Матеуша Гамрота в Бразилии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android